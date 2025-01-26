"Алавес" - "Сельта". Прогноз на матч Ла Лиги 27 января

Матч на стадионе "Мендисорроса" станет заключительным поединком 21-го тура Ла Лиги. Для хозяев этот результат имеет ключевое значение: они находятся вне зоны вылета лишь благодаря лучшей разнице мячей по сравнению с "Эспаньолом". Однако и "Сельта" не может позволить себе расслабиться — их отрыв от "Алавеса" составляет всего четыре очка.

В январе обе команды провели по два матча в Ла Лиге. Галисийцы потерпели два поражения, тогда как баски, уступив в 19-м туре, неожиданно обыграли "Бетис" в Севилье со счетом 3:1.

Интересно, что в пяти из шести последних встреч между этими командами было забито три или более голов. В первом круге победу одержала "Сельта" со счетом 2:1. В текущем сезоне обе команды чаще играют в результативные матчи. Ожидаем, что и предстоящая игра будет насыщенной на голы, поэтому можно рассмотреть ставку на тотал больше 2.5 с коэффициентом до 2.17.

Что касается исхода, "Алавес", вдохновленный своей победой в Севилье, имеет неплохие шансы на успех. Рекомендуется подстраховка с форой 0, коэффициент на которую составляет до 1.80.