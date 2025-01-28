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«Спартак» может подписать двух новичков до конца второго сбора

Дата публикации: 28-01-2025

До завершения второго сбора состав «Спартака» может пополниться двумя игроками, имена которых не раскрываются. Согласно информации, озвученной Максимом Никитиным на «Спартак Шоу», москвичи активно изучают рынок, несмотря на отсутствие новостей о потенциальных новичках «красно-белых».

Франсис Кахигао, недавно ставший спортивным директором клуба, пытается минимизировать утечки информации, связанной с трансферами.

Ранее СМИ писали, что «Спартак» пытается договориться о покупке Ивана Илича, принадлежащего «Торино».

Первую половину сезона москвичи завершили на третьей позиции в таблице РПЛ. Отставание от лидирующего «Краснодара» составило 2 очка.

В рамках второго сбора «красно-белые» сыграют на зимнем кубке РПЛ от «Winline», стартующем 30-го января.

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