«Барселона» ведет переговоры с Киммихом, пытаясь быстрее оформить переход

Дата публикации: 28-01-2025

«El Nacional» информирует, что следующим клубом Йозуа Киммиха, права на которого принадлежат «Баварии», может стать «Барселона». Каталонцы обсуждают трансфер опорника. Деку, являющийся спортивным директором «сине-гранатовых», делает все, чтобы закрыть сделку в максимально короткие сроки. О деталях перехода не сообщается.



Трудовые отношения Киммиха с «Баварией» действуют до ближайшего лета.



Хавбек обучался футболу в системе «Штутгарта». Мюнхенцы выкупили его контракт в 2015 году за 8,5 млн евро.



В сезоне 2024/2025 на счету 29-летнего игрока 29 встреч в составе «Баварии» (1 забитый мяч, 8 результативных пасов).



Ориентировочный ценник на Киммиха равняется 50 млн евро («Transfermarkt»).