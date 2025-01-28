«Барселона» ведет переговоры с Киммихом, пытаясь быстрее оформить переход
Дата публикации: 28-01-2025
«El Nacional» информирует, что следующим клубом Йозуа Киммиха, права на которого принадлежат «Баварии», может стать «Барселона». Каталонцы обсуждают трансфер опорника. Деку, являющийся спортивным директором «сине-гранатовых», делает все, чтобы закрыть сделку в максимально короткие сроки. О деталях перехода не сообщается.
Трудовые отношения Киммиха с «Баварией» действуют до ближайшего лета.
Хавбек обучался футболу в системе «Штутгарта». Мюнхенцы выкупили его контракт в 2015 году за 8,5 млн евро.
В сезоне 2024/2025 на счету 29-летнего игрока 29 встреч в составе «Баварии» (1 забитый мяч, 8 результативных пасов).
Ориентировочный ценник на Киммиха равняется 50 млн евро («Transfermarkt»).