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Экс-тренер «Ливерпуля» может возглавить бразильский клуб

Дата публикации: 28-01-2025

Рафаэля Бенитеса в скором времени могут назначить наставником «Ботафого», пишет ресурс «TeamTalk». У руководства клуба есть несколько кандидатов на пост тренера, среди которых значится и испанский специалист. Сам Бенитес положительно относится к возможности поработать в Бразилии, но окончательного решения по данному вопросу он пока не принял.

С марта прошлого года испанец не тренирует. Его последним клубом была «Сельта», которую он возглавил в 2023 году. В качестве наставника команды из Виго Рафаэль проработал менее года.

В различные периоды своей карьеры Бенитес находился у «Реала», «Ливерпуля», «Валенсии», «Наполи», «Ньюкасла», «Челси» и других клубов. В качестве главного тренера «мерсисайдцев» испанец выигрывал Лигу чемпионов.

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