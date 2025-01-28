Экс-тренер «Ливерпуля» может возглавить бразильский клуб

Дата публикации: 28-01-2025

Рафаэля Бенитеса в скором времени могут назначить наставником «Ботафого», пишет ресурс «TeamTalk». У руководства клуба есть несколько кандидатов на пост тренера, среди которых значится и испанский специалист. Сам Бенитес положительно относится к возможности поработать в Бразилии, но окончательного решения по данному вопросу он пока не принял.



С марта прошлого года испанец не тренирует. Его последним клубом была «Сельта», которую он возглавил в 2023 году. В качестве наставника команды из Виго Рафаэль проработал менее года.



В различные периоды своей карьеры Бенитес находился у «Реала», «Ливерпуля», «Валенсии», «Наполи», «Ньюкасла», «Челси» и других клубов. В качестве главного тренера «мерсисайдцев» испанец выигрывал Лигу чемпионов.