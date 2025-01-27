Симоне Индзаги быстрее всех тренеров в истории Серии "А" одержал 200 побед

Дата публикации: 27-01-2025

В воскресенье, в рамках 22-го тура чемпионата Италии, «Интер» на выезде уверенно обыграл «Лечче» со счетом 4:0.

Для главного тренера «нерадзурри» Симоне Индзаги эта победа стала юбилейной — 200-й в Серии А. Для достижения этого результата 48-летнему специалисту понадобилось всего 332 матча, что позволило ему установить новый рекорд.

Индзаги стал самым быстрым тренером в истории Серии А, достигшим отметки в 200 побед, превзойдя предыдущее достижение Массимилиано Аллегри, который добился аналогичного результата за 338 матчей.