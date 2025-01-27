На этой неделе Неймар завершит переход в «Сантос»

Дата публикации: 27-01-2025

Бразильский нападающий «Аль-Хиляля» Неймар готовится к возвращению в «Сантос», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны достигли устной договоренности о переходе 32-летнего форварда, и официальное оформление сделки ожидается уже на этой неделе.

В текущем сезоне Неймар сыграл всего два матча за «Аль-Хиляль», проведя на поле суммарно 42 минуты. С ноября он восстанавливается после травмы бедра, а ранее пропустил год из-за разрыва крестообразных связок.

Напомним, Неймар присоединился к «Аль-Хилялю» в августе 2023 года после ухода из «ПСЖ». В начале своей карьеры он выступал за «Сантос», а затем защищал цвета «Барселоны».