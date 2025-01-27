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Криштиану Роналду сделал еще один шаг к своей заветной цели – отметке в 1000 голов

Дата публикации: 27-01-2025

Криштиану Роналду продолжает доказывать свою исключительность, несмотря на возраст. В свои 39 лет португалец впечатляюще стартовал в 2025 году, записав на свой счет уже четыре гола в январе.

В воскресном матче за «Аль-Наср» против «Аль-Фатеха» Роналду забил свой 920-й гол в карьере, отличившись на 87-й минуте и установив окончательный счет 3:1. Этот успех приближает CR7 к заветной цели — достичь отметки в 1000 голов в официальных матчах.

В текущем сезоне Саудовской профессиональной лиги Роналду лидирует в гонке бомбардиров с 14 мячами. Его ближайшими преследователями являются Карим Бензема и Александар Митрович, у которых по 12 голов.

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