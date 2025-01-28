Бразильский нападающий Неймар официально расторг контракт с «Аль-Хилялем»

Дата публикации: 28-01-2025

Саудовский «Аль-Хиляль» официально объявил о расторжении контракта с бразильским нападающим Неймаром по взаимному соглашению сторон.

Ранее сообщалось, что в рамках этого соглашения Неймар может получить компенсацию в размере 65 миллионов долларов.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, 32-летний форвард уже отправился на медицинское обследование перед подписанием контракта с «Сантосом», где он начал свою профессиональную карьеру.

В текущем сезоне Неймар сыграл всего два матча, проведя на поле 42 минуты. Ранее он больше года восстанавливался после разрыва крестообразных связок.

За свою карьеру в Европе Неймар выступал за «Барселону» и «ПСЖ», где становился чемпионом Испании и Франции, а также завоевал Лигу чемпионов в составе каталонцев.