20:23 ()
Свернуть список

Бразильский нападающий Неймар официально расторг контракт с «Аль-Хилялем»

Дата публикации: 28-01-2025

Саудовский «Аль-Хиляль» официально объявил о расторжении контракта с бразильским нападающим Неймаром по взаимному соглашению сторон.

Ранее сообщалось, что в рамках этого соглашения Неймар может получить компенсацию в размере 65 миллионов долларов.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, 32-летний форвард уже отправился на медицинское обследование перед подписанием контракта с «Сантосом», где он начал свою профессиональную карьеру.

В текущем сезоне Неймар сыграл всего два матча, проведя на поле 42 минуты. Ранее он больше года восстанавливался после разрыва крестообразных связок.

За свою карьеру в Европе Неймар выступал за «Барселону» и «ПСЖ», где становился чемпионом Испании и Франции, а также завоевал Лигу чемпионов в составе каталонцев.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close