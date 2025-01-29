"Ювентус" - "Бенфика". Прогноз на матч ЛЧ 29 января

Дата публикации: 29-01-2025

Два самых титулованных клуба своих стран сойдутся в заключительном туре группового этапа на стадионе в Турине. Начало матча запланировано на 23:00.

"Ювентус" уже обеспечил себе место в плей-офф, однако у команды сохраняется небольшая надежда войти в первую восьмерку, чтобы избежать дополнительного раунда. "Бенфика", напротив, пока не выполнила даже минимальной задачи. Неделю назад португальский клуб мог всё решить, но потерпел неожиданное поражение от "Барселоны" со счетом 4:5, хотя в середине второго тайма вёл 4:2. Этот результат заметно ударил по моральному состоянию команды Бруну Лажи, что стало заметно в следующем матче чемпионата Португалии, где "Бенфика" уступила "Каса Пиа".

Не лучшим образом провела уикенд и "старая синьора". Туринцы проиграли "Наполи", даже не сумев вырвать ничью.

С турнирной точки зрения "Ювентус" уже не опустится ниже 23-го места. А вот "Бенфика" рискует вылететь из Лиги чемпионов при неблагоприятном стечении обстоятельств: ничьей в игре "Пари Сен-Жермен" и "Штутгарта", победах "Спортинга" над "Болоньей" и "Манчестер Сити" над "Брюгге".

История встреч также добавляет интриги. "Ювентус" традиционно испытывает трудности в матчах с португальскими клубами, включая "Бенфику", которой дважды уступил в 2022 году в рамках группового этапа.

В этой ситуации можно сделать ставку на Х2 (коэффициент — до 1.70). Ничья также выглядит вероятным исходом (коэффициент — 3.30). Учитывая ответственность за результат, есть смысл рассмотреть вариант с тоталом голов меньше 2.5 (коэффициент — до 1.80).



