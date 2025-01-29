Джуд Беллингем закрепил статус суперзвезды, впечатляя в "Реале" и Лиге чемпионов

Дата публикации: 29-01-2025

После не самого яркого старта сезона Джуд Беллингем вновь доказал свою исключительную игровую мощь. Англичанин стал настоящим открытием в своем первом сезоне за мадридский "Реал", оформив впечатляющие 36 результативных действий, которые помогли клубу выиграть Ла Лигу и 16-й титул Лиги чемпионов.

Появление Килиана Мбаппе изначально нарушило баланс в команде Карло Анчелотти, но улучшение химии между игроками, включая Беллингема, вернуло команде былую мощь.

Вклад Беллингема в успех "Реала"

21-летний полузащитник забил семь голов в последних восьми матчах Ла Лиги, добавив к этому четыре результативные передачи. Его великолепная форма в чемпионате Испании также перенеслась и на Лигу чемпионов: важный гол в победе 3:2 над "Аталантой", а затем две голевые передачи в разгроме "Ред Булл Зальцбург" со счетом 5:1.

Начиная с "Бирмингема" и стремительно заявляя о себе в дортмундской "Боруссии", Беллингем демонстрирует невероятную зрелость для своего возраста, прочно закрепив место в числе лучших молодых игроков Европы.

Лига чемпионов: Беллингем среди лучших до 22 лет

В списке игроков, сделавших наибольшее количество результативных действий в Лиге чемпионов до 22 лет, Беллингем занимает 4-е место с 24 результативными действиями. Он единственный полузащитник в топ-10.

На вершине списка находится Килиан Мбаппе, который до 22 лет оформил 37 результативных действий (21 гол и 16 передач), впечатлив в составе "Монако" и "ПСЖ". Эрлинг Холанд и Лионель Месси делят вторую строчку с 26 результативными действиями, но Холанд достиг этого в 14 играх меньше, чем легендарный аргентинец.

У Беллингема еще есть шанс улучшить свои показатели: он останется в этой возрастной категории до июня, когда пройдет финал Лиги чемпионов. Это позволяет ему войти в историю и стать одним из самых выдающихся игроков своего поколения.