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«Ювентус» взял в аренду защитника «Челси»

Дата публикации: 29-01-2025

Оставшуюся часть сезона 2024/2025 Ренату Вейга проведет в аренде в «Ювентусе», сообщает пресс-служба итальянского клуба. В туринской команде защитник «Челси» будет играть под 12-м номером.

Ранее в СМИ появились подробности арендного соглашения между «Юве» и «Челси». Сообщалось, что «аристократы» получат за своего подопечного 5 млн евро. В контракте не будет опции выкупа. На «Стэмфорд Бридж» португалец вернется до начала клубного ЧМ.

«Челси» подписал Вейгу минувшим летом, заплатив за него 14 млн евро. За «синих» центрдеф провел 18 встреч, в которых отличился 2 раза и сделал 1 ассист. Его соглашение с лондонским клубом рассчитано до июня 2031 года и имеет опцию пролонгации на 1 сезон.

Рыночная стоимость Вейга – 10 млн евро (Transfermarkt.de).

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