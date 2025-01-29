«Фламенго» хочет бесплатно забрать Жоржиньо из «Арсенала»

Дата публикации: 29-01-2025

По данным Николо Скиры, «Фламенго» рассчитывает заполучить Жоржиньо.



Бразильцы уже начали переговоры с «Арсеналом», владеющим контрактом полузащитника. Во «Фламенго» надеются, что им удастся согласовать бесплатный трансфер Жоржиньо. Для футболиста в клубе подготовили трудовой договор, рассчитанный до конца следующего года.



Цвета «Арсенала» Жоржиньо защищает с 2023 года. За его переход «пушкари» заплатили «Челси» 11,3 млн евро. Действующее соглашение с опорником истекает летом 2025 года.



В текущем сезоне итальянец принял участие в 19 встречах за команду Микеля Артеты (без результативных действий).



Ориентировочный ценник на 33-летнего игрока составляет 10 000 000 евро («Transfermarkt»).