17:20 ()
Свернуть список

«Фламенго» хочет бесплатно забрать Жоржиньо из «Арсенала»

Дата публикации: 29-01-2025

По данным Николо Скиры, «Фламенго» рассчитывает заполучить Жоржиньо.

Бразильцы уже начали переговоры с «Арсеналом», владеющим контрактом полузащитника. Во «Фламенго» надеются, что им удастся согласовать бесплатный трансфер Жоржиньо. Для футболиста в клубе подготовили трудовой договор, рассчитанный до конца следующего года.

Цвета «Арсенала» Жоржиньо защищает с 2023 года. За его переход «пушкари» заплатили «Челси» 11,3 млн евро. Действующее соглашение с опорником истекает летом 2025 года.

В текущем сезоне итальянец принял участие в 19 встречах за команду Микеля Артеты (без результативных действий).

Ориентировочный ценник на 33-летнего игрока составляет 10 000 000 евро («Transfermarkt»).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close