«Бавария» объявила о покупке нового голкипера

Дата публикации: 29-01-2025

Состав «Баварии» пополнился Йонасом Урбигом, ранее выступавшим в «Кельне». Соглашение с голкипером будет действовать до 2029 года.



«Бавария» является одним из наиболее известных клубов. Я очень горд оказаться здесь и нахожусь в ожидании знакомства с партнерами. Я хочу развиваться под началом Мануэля Нойера и совершенствовать себя в профессиональном плане», - публикует заявление вратаря пресс-служба мюнхенцев.



Урбиг является воспитанником академии «Кельна». На взрослом уровне он дебютировал в 2022 году. В нынешнем сезоне Йонас защищал ворота «Кельна» в 11 встречах (2 матча без пропущенных мячей).



Согласно данным с портала Transfermarkt.de, за переход Урбига «Бавария» заплатила 7 млн евро.