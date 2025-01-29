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«Бавария» объявила о покупке нового голкипера

Дата публикации: 29-01-2025

Состав «Баварии» пополнился Йонасом Урбигом, ранее выступавшим в «Кельне». Соглашение с голкипером будет действовать до 2029 года.

«Бавария» является одним из наиболее известных клубов. Я очень горд оказаться здесь и нахожусь в ожидании знакомства с партнерами. Я хочу развиваться под началом Мануэля Нойера и совершенствовать себя в профессиональном плане», - публикует заявление вратаря пресс-служба мюнхенцев.

Урбиг является воспитанником академии «Кельна». На взрослом уровне он дебютировал в 2022 году. В нынешнем сезоне Йонас защищал ворота «Кельна» в 11 встречах (2 матча без пропущенных мячей).

Согласно данным с портала Transfermarkt.de, за переход Урбига «Бавария» заплатила 7 млн евро.

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