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Неймар подпишет краткосрочный контракт с «Сантосом», после чего планирует уехать в Европу

Дата публикации: 29-01-2025

Неймар не собирается долгое время выступать в Бразилии. Согласно информации, опубликованной журналистом Флорианом Плеттенбергом, представляющим издание «Sky Sport», вингер хочет заключить с «Сантосом» 6-месячное соглашение, по истечении которого покинуть команду и вернуться в Европу.

Сообщается, что в скором времени Неймар прибудет в Сан-Паулу, где пройдет медосмотр для «Сантоса». Футболист согласен исключительно на полугодичный контракт, не включающий опцию пролонгации.

Ранее стало известно о расторжении договора 32-летнего бразильца с «Аль-Хилялем». Стороны сделали это по обоюдному согласию. За саудовскую команду, состав которой Неймар пополнил в 2023 году, он провел всего 7 игр, отметившись 1 голом и 3 результативными пасами.

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