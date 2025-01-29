Последний тур Лиги чемпионов: "Манчестер Сити" и "ПСЖ" на грани вылета

Дата публикации: 29-01-2025

Заключительный игровой день нового формата Лиги чемпионов обещает быть драматичным, ведь сразу два европейских гранда рискуют покинуть турнир досрочно. После зрелищной победы "ПСЖ" над "Манчестер Сити" (4:2) в Париже англичане опустились на 25-е место и сейчас находятся в зоне вылета, что грозит команде Пепа Гвардиолы сенсационным фиаско.

Однако "Сити" могут спастись и выйти в стыковые матчи за попадание в 1/8 финала, если в заключительном туре обыграют "Брюгге". Французский клуб тоже пока не обеспечил себе плей-офф и должен хотя бы сыграть вничью, чтобы гарантировать выход.

Новый формат Лиги чемпионов, в котором групповой этап заменен на общую лиговую таблицу, уже принес неожиданные результаты. И если "Сити" или "ПСЖ" все же вылетят, это станет крупнейшей неудачей среди клубов с самой высокой рыночной стоимостью состава в истории турнира.

Самые дорогие клубы, вылетевшие из Лиги чемпионов на групповом этапе

Болельщики "Манчестер Юнайтед" хорошо помнят разочарование последних лет, когда их команда дважды вылетала из ЛЧ на групповой стадии – в сезонах 2020/21 и 2023/24. Причем прошлогодний состав "Юнайтед" под руководством Эрика тен Хага стал самым дорогим среди выбывших за всю историю – его стоимость составляла €877 млн.

Второе место в антирейтинге также занимает "МЮ", но уже в сезоне 2020/21, когда команда Оле Гуннара Сульшера уступила место в плей-офф "ПСЖ" и "РБ Лейпциг". На третьей и четвертой строчках расположилась "Барселона", дважды покидавшая турнир на групповом этапе – в сезонах 2021/22 и 2022/23. В последнем случае каталонцы с составом стоимостью €799,5 млн не смогли пройти "Баварию" и "Интер".

Топ-5 замыкает "Интер" (2020/21), который трижды появлялся в первой десятке самых дорогих клубов, не сумевших преодолеть первый этап ЛЧ. Любопытно, что в этот список попал и "Ньюкасл", покинувший турнир в прошлом сезоне, но попавший в "группу смерти" с "Боруссией Дортмунд", "ПСЖ" и "Миланом".

Теперь судьба "Манчестер Сити" и "ПСЖ" в их собственных руках. Сумеют ли они избежать судьбы "МЮ" и "Барселоны" или станут новыми рекордсменами среди самых дорогих вылетевших клубов? Ответ узнаем уже в ближайший игровой день.