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«Локомотив» интересовался форвардами «Аугсбурга» и «Лилля»

Дата публикации: 29-01-2025

В январе «Локомотив» проявлял интерес к центральным нападающим Мохамеду Байо, принадлежащему «Лиллю», и Стиву Мунье, выступающему в составе «Аугсбурга».

Как пишет «Чемпионат», последний был готов стать игроком «железнодорожников» в январе, но договориться с «Аугсбургом» по его аренде не удалось. С Байо сложилась противоположная ситуация. Футболист отказался переезжать в Россию, несмотря на готовность «Лилля» отпустить его.

Мунье в текущем сезоне отметился 1 голевым пасом в 11 встречах за «Аугсбург». Его контракт с немецкой командой действует до июня 2027 года.

В активе Байо в нынешней кампании 17 поединков в составе «Лилля» (2 забитых мяча, 4 голевые передачи). Трудовые отношения форварда с «догами» истекают в 2027 году.

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