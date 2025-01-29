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«Бавария» приняла важное решение по Дэвису

Дата публикации: 29-01-2025

По информации «Bild», в наблюдательном совете «Баварии» приняли положительное решение по увеличению расходов на сумму порядка 120 млн евро.

Данные средства пойдут на пролонгацию соглашения с Альфонсо Дэвисом. В сумму включены подписной бонус, зарплата канадца на весь период контракта сроком на 5 лет и различные надбавки. Руководство мюнхенцев понимает, что размер трат будет высоким. Вместе с тем в случае ухода защитника подписание качественного игрока на его позицию обошлось бы в еще большую сумму.

Действующее соглашение с Дэвисом истекает ближайшим летом. В сезоне 2024/2025 в активе левого фулбека 25 встреч за «Баварию» с 1 забитым мячом и 3 ассистами.

Трансферная стоимость 24-летнего канадца равняется € 50 млн (Transfermarkt.de).

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