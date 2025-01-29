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«Байер» договаривается о трансфере нападающего из АПЛ

Дата публикации: 29-01-2025

Карьера Эвана Фергюсона, защищающего цвета «Брайтона», может продолжиться в Бундеслиге. Согласно информации, опубликованной инсайдером Марком Макадамом, к форварду есть интерес со стороны «Байера». Клубы уже начали переговоры по условиям трансфера.

Фергюсон обучался футболу в ирландском «Богемиане», откуда в 2021 году перебрался в «Брайтон». За первую команду «чаек» он дебютировал в 2023 году.

В текущем сезоне нападающий сборной Ирландии появлялся на поле в составе «Брайтона» в 14 встречах и отметился в них 1 голом.

Действующий договор Фергюсона с английской командой истекает в 2029 году. Ориентировочный ценник на 20-летнего ирландца составляет 40 млн евро (данные с портала «Трансфермаркт»).

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