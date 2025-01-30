"Аякс" - "Галатасарай". Прогноз на матч Лиги Европы 30 января

Дата публикации: 30-01-2025

После неожиданного поражения в прошлом туре от соперника, которому Аякс по всем раскладам не должен был уступать, голландский клуб оказался в сложном положении. Теперь ему предстоит исправлять ситуацию в матче против куда более опасного оппонента.

Неделю назад Аякс сенсационно проиграл в Риге клубу РФШ, позволив латвийцам отпраздновать первую победу в общем этапе турнира. Для амстердамцев это поражение стало уже третьим подряд, что ставит под сомнение их дальнейшее участие в еврокубках. Впрочем, риск вылета минимален: команда располагается на 16-м месте с 10 очками, а для того, чтобы остаться за бортом, ее должны обойти сразу девять команд. Тем не менее, допускать еще одно поражение крайне нежелательно.

Галатасарай, в свою очередь, сохраняет шансы на прямой выход в 1/8 финала, но для этого стамбульцам необходимо набрать очки, чтобы подняться выше 9-го места, которое они занимают сейчас. Турецкий клуб — один из трех, кто еще не проигрывал в этом турнире, однако четыре ничьи в семи матчах не позволяют ему забраться выше в таблице.

Прогноз на матч

Ничья выглядит вполне вероятным исходом (коэффициент — до 4.00), ведь этот результат устроит хозяев. В то же время Галатасараю будет сложно победить на "Йохан Кройф Арене", что делает сценарий равного матча еще более реалистичным.

Можно ожидать результативную игру — встречи с участием стамбульцев являются самыми зрелищными в этом турнире, в среднем в них забивается 4.6 гола за матч. Исходя из этого, ставка на тотал больше 3.5 голов (кф. — до 2.05) выглядит оправданной.



