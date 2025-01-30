Новый главный тренер дортмундской «Боруссии» официально приступит к работе в воскресенье.

Дата публикации: 30-01-2025

Дортмундская «Боруссия» официально объявила о назначении нового главного тренера, которым стал Нико Ковач, сменивший уволенного Нури Шахина.

53-летний специалист ранее работал с молодежной и национальной сборной Хорватии, а также возглавлял «Айнтрахт», «Баварию», «Монако» и «Вольфсбург». Ковач подписал контракт с дортмундским клубом до 30 июня 2026 года и приступит к своим обязанностям после ближайшего матча Бундеслиги. На игру против «Хайденхайма» команду продолжит готовить исполняющий обязанности главного тренера Майк Тулльберг.

Ассистентами Ковача станут его брат Роберт Ковач и Филипп Тапалович.

«Руководство "Боруссии" произвело на нас отличное впечатление в ходе переговоров, и я уверен, что вместе мы сможем добиться больших успехов. Сейчас главное — проявить волю к победе, самоотдачу и готовность упорно трудиться, чтобы достойно представить клуб в Бундеслиге, Лиге чемпионов и на клубном чемпионате мира летом. Мы подойдем к этим задачам решительно и целеустремленно», — заявил хорватский специалист.