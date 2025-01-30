Марино Пушич: «"Шахтер" контролировал игру, но "Боруссия" забивала»

Дата публикации: 30-01-2025

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич прокомментировал поражение от дортмундской «Боруссии» (1:3) в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Мы показали достойную игру, особенно во втором тайме, но соперник был более результативен. Так сложился матч: мы контролировали игру, а они реализовывали свои моменты.

В первом тайме до первого пропущенного гола игра была равной. Мы неплохо строили атаки, но в завершающей стадии не всегда принимали правильные решения. Хотя у нас был хороший шанс забить. В этой игре тонкая грань – либо ты создаешь опасность у чужих ворот, либо соперник наказывает тебя в контратаке. Мы знали, что «Боруссия» сильна в быстрых переходах.

Несколько раз мы удачно выходили из-под прессинга, создавая пространство для атак, но слишком легко теряли мяч, что приводило к опасным контратакам. Это стало главной проблемой в первой половине встречи.

Пропущенный второй мяч на 44-й минуте серьезно усложнил ситуацию. Отыграться против столь физически мощного соперника при счете 0:2 крайне сложно.

Во втором тайме мы усилили давление, внесли тактические коррективы и доминировали на мяче. «Боруссия» создавала угрозы лишь после стандартов, но наш вратарь действовал уверенно. Мы сумели забить после успешного высокого прессинга.

Был момент, когда мы могли сравнять счет – тогда мы доминировали и демонстрировали качественный футбол. Однако не реализовали шанс, и счет остался 2:1. Мы продолжили рисковать, идти вперед, сделали несколько замен, но соперник провел хорошую комбинацию и забил третий мяч. После 1:3 игра фактически была решена.

Мы продолжали создавать моменты, но, как я уже сказал, мы играли, а «Боруссия» забивала. Тем не менее, я не могу упрекнуть команду – мы могли принять лучшие решения в отдельных эпизодах, но футболисты отдали все силы, следовали нашему стилю.

У нас было много молодых игроков, которые получили важный опыт выступления на большом стадионе под серьезным давлением. Такие матчи необходимы для их развития. Мы набрали 7 очков в этой Лиге чемпионов и, уверен, могли добиться большего – мы этого заслуживали. Но это ценный урок, который поможет нам в будущем», – отметил Пушич.