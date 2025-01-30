01:59 ()
Свернуть список

Серхио Рамос продолжит карьеру в чемпионате Мексики

Дата публикации: 30-01-2025

Легендарный испанский защитник Серхио Рамос продолжит карьеру за океаном.

38-летний экс-капитан «Реала» готовится к переходу в мексиканский «Монтеррей» на правах свободного агента. Рамос остается без клуба с лета прошлого года, после завершения контракта с «Севильей», но завершать карьеру не планирует.

Интересно, что главным тренером «Монтеррея» является бывший защитник «Реала» Мартин Демичелис. Ожидается, что в новом клубе Рамос будет выступать под 93-м номером.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close