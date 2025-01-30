Серхио Рамос продолжит карьеру в чемпионате Мексики

Дата публикации: 30-01-2025

Легендарный испанский защитник Серхио Рамос продолжит карьеру за океаном.

38-летний экс-капитан «Реала» готовится к переходу в мексиканский «Монтеррей» на правах свободного агента. Рамос остается без клуба с лета прошлого года, после завершения контракта с «Севильей», но завершать карьеру не планирует.

Интересно, что главным тренером «Монтеррея» является бывший защитник «Реала» Мартин Демичелис. Ожидается, что в новом клубе Рамос будет выступать под 93-м номером.