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Альваро Мората продолжит карьеру в Турции

Дата публикации: 30-01-2025

Форвард «Милана» и чемпион Европы Альваро Мората близок к переходу в «Галатасарай» на правах аренды.

По информации La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб готов отпустить нападающего с обязательным выкупом за сумму около 10 миллионов евро. В то же время Calciomercato утверждает, что сумма трансфера может превысить 16 миллионов евро.

Стороны продолжают переговоры, а сам Мората не против продолжить карьеру в Турции. После его продажи «россонери» смогут активизировать работу над подписанием нападающего «Фейеноорда» Сантьяго Хименеса, за которого предлагают порядка 35 миллионов евро с учетом бонусов.

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