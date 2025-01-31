Солари переходит в «Спартак» за 11,5 млн евро

Дата публикации: 31-01-2025

Согласно информации, размещенной Хилем Наварро в социальной сети «X», «Спартак» договорился о переходе Пабло Солари, принадлежащего «Ривер Плейт».



Сумма трансфера составит 11,5 млн евро с учетом бонусных выплат. «Спартаку» перейдет 100-процентная доля прав на вингера. В скором времени аргентинец прибудет в Москву, где пройдет медицинское обследование перед подписанием соглашения с «красно-белыми».



Контрактом Солари владеет «Ривер Плейт», состав которого он пополнил в 2022 году, перебравшись из «Коло-Коло». Сумма трансфера составила 4,2 млн евро.



В этом розыгрыше чемпионата Аргентины Солари провел 23 игры, в которых отметился 6 голами и 1 ассистом. Его соглашение с «миллионерами» действует до декабря 2027 года. Transfermarkt.de оценивает 23-летнего крайнего нападающего в 7 000 000 евро.