Джеррард покинул пост главного тренера саудовского «Аль‑Иттифака»

Дата публикации: 31-01-2025

Стивен Джеррард завершил сотрудничество с «Аль‑Иттифаком». Информацией поделилась пресс-служба саудовской команды. Соглашение со специалистом было расторгнуто по соглашению сторон.



У руля «Аль-Иттифака» англичанин находился с лета 2023 года. За этот период клуб под его началом выиграл 19 из 55 встреч и 16 игр завершил вничью.



Ранее Джеррард работал с «Астон Виллой». С бирмингемцами он завершил сотрудничество осенью 2022 года.



Карьеру тренера Стиви Джи начинал в «Ливерпуле», где работал с молодежной командой в 2017-2018 годах. После этого англичанин принял шотландский «Рейнджерс».