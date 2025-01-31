«Барселона» продлила контракт с Педри

Дата публикации: 31-01-2025

«Барселона» пролонгировала трудовые отношения с Педри. Информация появилась на сайте «сине-гранатовых». Стороны продлили сотрудничество до середины 2030 года.



Педри обучался футболу в системе «Лас-Пальмаса». Состав каталонцев хавбек пополнил в 2019 году. Его переход обошелся «Барсе» в 23 млн евро. Будучи игроком каталонцев, Педри дважды выигрывал Суперкубок Испании, побеждал в Кубке страны и Ла Лиге.



В сезоне-24/25 на счету 22-летнего полузащитника четыре забитых мяча и столько же результативных передач в 32 встречах на клубном уровне. Рыночная стоимость полузащитника равняется 100 000 000 евро (согласно «Transfermarkt»).



За сборную Испании Педри дебютировал в марте 2021 года. Всего за национальную команду он провел 30 матчей (2 гола).