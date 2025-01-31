«Ахмат» пополнился лучшим бомбардиром чемпионата Парагвая

Дата публикации: 31-01-2025

«Ахмат» усилился Родриго Руисом Диасом, ранее выступавшим в составе клуба «2 мая». Информацией поделилась пресс-служба грозненской команды. С нападающим заключен трудовой договор, рассчитанный до лета 2025 года. Соглашение включает опцию пролонгации еще на 3 сезона.



Примечательно, что Диас в настоящий момент лидирует в списке бомбардиров чемпионата Парагвая (22 матча / 7 голов).



Центрфорвард является воспитанником «Соль де Америка». Стоит отметить, что за свою карьеру 26-летний Родриго успел поиграть за «Ресистенсию», боливийскую «Гуабиару» и эквадорский «Текнико Университарио».



Эксперты «Трансфермаркт» оценивают новичка грозненцев в 700 тыс евро.



«Ахмат» по итогам 18 туров расположился на 15-й позиции в таблице РПЛ, имея в своем активе 13 набранных очков.