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«Ахмат» пополнился лучшим бомбардиром чемпионата Парагвая

Дата публикации: 31-01-2025

«Ахмат» усилился Родриго Руисом Диасом, ранее выступавшим в составе клуба «2 мая». Информацией поделилась пресс-служба грозненской команды. С нападающим заключен трудовой договор, рассчитанный до лета 2025 года. Соглашение включает опцию пролонгации еще на 3 сезона.

Примечательно, что Диас в настоящий момент лидирует в списке бомбардиров чемпионата Парагвая (22 матча / 7 голов).

Центрфорвард является воспитанником «Соль де Америка». Стоит отметить, что за свою карьеру 26-летний Родриго успел поиграть за «Ресистенсию», боливийскую «Гуабиару» и эквадорский «Текнико Университарио».

Эксперты «Трансфермаркт» оценивают новичка грозненцев в 700 тыс евро.

«Ахмат» по итогам 18 туров расположился на 15-й позиции в таблице РПЛ, имея в своем активе 13 набранных очков.

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