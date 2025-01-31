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Мората может покинуть «Милан» спустя полгода после перехода

Дата публикации: 31-01-2025

«Милан» может расстаться с Альваро Моратой до закрытия зимнего трансферного окна.

Фабрицио Романо утверждает, что испанца в своих рядах хочет видеть «Галатасарай». Стороны находятся в активной фазе переговоров, поэтому переход нападающего может быть оформлен в скором времени.

Состав «россонери» Мората пополнил летом 2024 года. Миланцы выкупили права на него у «Атлетико» за 13 млн евро. В текущем сезоне на счету 32-летнего исполнителя 25 матчей за команду Сержиу Консейсау, в которых он отметился 6 забитыми мячами и 2 голевыми пасами.

Трудовые отношения испанца с «Миланом» действуют до середины 2028 года. Ориентировочный ценник на Морату составляет 13 млн евро (данные с портала Transfermarkt.de).

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