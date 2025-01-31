"Парма" - "Лечче". Прогноз на матч чемпионата Италии 31 января

Дата публикации: 31-01-2025

23-й тур Серии A стартует в пятницу матчем между аутсайдерами, столкнувшимися с серьезными кадровыми проблемами. Игра пройдет на «Эннио Тардини» и начнется в 22:45.

«Лечче» отчаянно пытается выбраться из зоны вылета, что для команды уже стало привычным сценарием. В текущем сезоне у клуба всего 5 побед, причем все они были добыты в поединках с прямыми конкурентами. При этом хорватский форвард Анте Ребич, вице-чемпион мира 2022 года, пока не оправдывает ожиданий – на его счету лишь один гол.

Что касается «Пармы», то ее нынешняя позиция в турнирной таблице – сюрприз. У команды столько же очков, сколько у «Лечче» (по 20), но стоит помнить, что клуб только вернулся в элиту после трех сезонов в низших лигах. В прошлом туре «Парма» едва не обыграла «Милан» в гостях, но упустила победу в концовке, пропустив два мяча на 92-й и 96-й минутах (итог – 2:3).

Обе команды испытывают серьезные кадровые потери. У «Пармы» могут пропустить игру сразу десять футболистов, включая ведущих бомбардиров – Энрико Дельпрато (дисквалификация), а также травмированных Денниса Мана и Эрнани. В составе «Лечче» также не обошлось без проблем – у команды шесть игроков находятся в лазарете.

Варианты для ставок:

🔹 Победа «Пармы» с подстраховкой (1 (0)) – коэффициент около 1.6

🔹 Тотал голов больше 2 – коэффициент около 1.5