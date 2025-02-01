"Атлетико" - "Мальорка". Прогноз на матч чемпионата Испании 1 февраля

Дата публикации: 01-02-2025

Главный матч 22-го тура Ла Лиги состоится в субботу: «Мальорка» отправляется в гости к «Атлетико» на «Рияд Эйр Метрополитано».

Если бы сезон завершился прямо сейчас, островитяне получили бы путевку в Лигу конференций. Однако после зимней паузы у них два поражения подряд от конкурентов — 0:4 с «Вильярреалом» и 0:1 с «Бетисом». Более того, с учетом Кубка и Суперкубка Испании их серия насчитывает уже четыре поражения подряд с общим счетом 0:11. И «Атлетико» — далеко не лучший соперник, чтобы ее прерывать.

Мадридцы тоже пережили неудачи в январе, уступив «Леганесу» (0:1) и сыграв вничью с «Вильярреалом» (1:1). Однако в Лиге чемпионов команда Диего Симеоне выступила успешно: сначала волевая победа над «Байером» (2:1, дубль Хулиана Альвареса), затем разгром «Зальцбурга» (4:1). Единственное, что может сказаться на их игре сейчас, — отсутствие Родриго де Пауля, который пропускает матч из-за дисквалификации.

Что касается ставок, то стоит обратить внимание на победу «Атлетико» с форой (-1) (коэффициент около 1,8), а также на индивидуальный тотал хозяев больше 1,5 (кф. примерно 1,8).