«Ливерпуль» отклонил предложение «Аль-Насра» о трансфере Нуньеса

Дата публикации: 01-02-2025

Дарвин Нуньес мог сменить клубную прописку этой зимой, о чем сообщает издание «The Sun».



Согласно источнику, в конце января приобрести уругвайца пытался «Аль-Наср». Саудовцы предлагали «Ливерпулю» за 25-летнего игрока 70 млн фунтов (около € 84 млн). Примечательно, что сам Нуньес был не прочь перебраться в команду Криштиану Роналду. Однако боссы «мерсисайдцев» решили сохранить форварда в своем составе.



В этом сезоне нападающий сборной Уругвая поучаствовал в 29 матчах (6 голов и 4 результативных паса).



Контракт Нуньеса с «красными» в силе до лета 2028 года. Рыночная стоимость футболиста равняется 65 000 000 евро.



Накануне вечером «Аль-Наср» объявил о трансфере бомбардира «Астон Виллы» Джона Дурана. Сделка по 21-летнему колумбийцу оценивается в € 77 млн.