06:02 ()
Свернуть список

«Ливерпуль» отклонил предложение «Аль-Насра» о трансфере Нуньеса

Дата публикации: 01-02-2025

Дарвин Нуньес мог сменить клубную прописку этой зимой, о чем сообщает издание «The Sun».

Согласно источнику, в конце января приобрести уругвайца пытался «Аль-Наср». Саудовцы предлагали «Ливерпулю» за 25-летнего игрока 70 млн фунтов (около € 84 млн). Примечательно, что сам Нуньес был не прочь перебраться в команду Криштиану Роналду. Однако боссы «мерсисайдцев» решили сохранить форварда в своем составе.

В этом сезоне нападающий сборной Уругвая поучаствовал в 29 матчах (6 голов и 4 результативных паса).

Контракт Нуньеса с «красными» в силе до лета 2028 года. Рыночная стоимость футболиста равняется 65 000 000 евро.

Накануне вечером «Аль-Наср» объявил о трансфере бомбардира «Астон Виллы» Джона Дурана. Сделка по 21-летнему колумбийцу оценивается в € 77 млн.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close