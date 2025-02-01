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«МЮ» готов продать Гарначо за 60 млн фунтов

Дата публикации: 01-02-2025

«Тоттенхэм» рассматривает вариант с подписанием Алехандро Гарначо. «Шпоры» начали переговоры с «Манчестер Юнайтед» по условиям трансфера, пишет издание «Daily Mail».

«Красные дьяволы» не против расстаться с аргентинцем за сумму порядка 60 млн фунтов (72 млн евро). Лондонцы переключились на Гарначо в связи с провалом переговоров по трансферу Матиса Теля, принадлежащего «Баварии».

В системе «Юнайтед» аргентинец находится с 2020 года. В нынешнем сезоне на счету 20-летнего вингера 35 встреч (8 забитых мячей, 6 ассистов).

Срок действия трудового договора Гарначо с «манкунианцами» ограничен 2028 годом. Трансферная стоимость аргентинца – 50 млн евро (Transfermarkt.de).

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