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«Ювентус» готов заплатить 70–75 млн евро за трансфер Осимхена летом

Дата публикации: 02-02-2025

Себастьяно Сарно посредством социальной сети «Х» сообщил о достижении «Ювентусом» устной договоренности с представителями Виктора Осимхена. Форвард положительно относится к варианту с продолжением карьеры в составе «старой синьоры».

Туринцы планируют выставить на трансфер Душана Влаховича, а на вырученные средства оформить переход нигерийца. На покупку нападающего «Юве» готов выделить около 70-75 млн евро.

Права на Осимхена принадлежат «Наполи». При этом в текущем сезоне центрфорвард защищает цвета «Галатасарая» в рамках арендного соглашения. В турецкой Суперлиге у 26-летнего футболиста 12 забитых мячей и 4 ассиста в 15 встречах. Его контракт с неаполитанцами истекает в 2026 году.

Transfermarkt.de оценивает Осимхена в 75 000 000 евро.

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