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«SporTime»: «Спартак» в шаге от завершения сделки по Гарсии

Дата публикации: 02-02-2025

«SporTime» информирует, что «Спартак» близок к подписанию Леви Гарсии, принадлежащего АЕКу.

Переговоры находятся в активной фазе, а сама сделка почти завершена. Переход нападающего обойдется «красно-белым» в 21 млн евро. АЕК, в собственности которого находится 60-процентная часть прав на центрфорварда, сможет рассчитывать на 15 млн евро. Оставшуюся часть суммы получит бывший клуб Гарсии «Бейтар» (Иерусалим).

Ключевым фактором в подписании игрока стали финансовые условия, предложенные ему «Спартаком». В московской команде представитель сборной Тринидада и Тобаго ежегодно будет получать 2,5 млн евро.

В сезоне 24/25 Гарсия забил 10 мячей и сделал 3 ассиста в 22 матчах.

Transfermarkt.de оценивает нападающего в € 15 млн. С АЕКом он связан контрактом до лета 2028 года.

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