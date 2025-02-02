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"Арсенал" продлил беспроигрышную серию в АПЛ до 14 матчей — лучший результат с 2018 года.

Дата публикации: 02-02-2025

В 24-м туре АПЛ лондонский "Арсенал" уверенно обыграл "Манчестер Сити" на своем поле со счетом 5:1.

Эта победа позволила "канонирам" продлить беспроигрышную серию в чемпионате до 14 матчей. Последнее поражение команда потерпела 2 ноября, уступив "Ньюкаслу" на выезде (0:1).

Стоит отметить, что это лучший отрезок "Арсенала" в АПЛ с 2018 года, когда команду возглавлял Унаи Эмери, ныне главный тренер "Астон Виллы".

После этой победы лондонцы занимают второе место в таблице, отставая от "Ливерпуля" на 6 очков.

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