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"Челси" "Вест Хэм". Прогноз на матч АПЛ 3 февраля

Дата публикации: 03-02-2025

На "Стэмфорд Бридж" пройдет заключительный матч 24-го тура Премьер-лиги, где "Челси" примет "Вест Хэм" (начало в 23:00). Несмотря на то, что "синие" опережают "молотков" на 13 очков и находятся на девять строчек выше в таблице, их форма оставляет желать лучшего. В последних семи турах "Челси" одержал всего одну победу, а "Вест Хэм" выиграл лишь раз за пять матчей.

Этот матч будет особенно принципиальным для Грэма Поттера, который недавно возглавил "Вест Хэм". Бывший наставник "Челси" постарается доказать свою состоятельность, особенно после неудачного периода на "Стэмфорд Бридж". Под его руководством "молотки" в АПЛ успели обыграть "Фулхэм", но затем проиграли "Кристал Пэлас" и сыграли вничью с "Астон Виллой".

История очных встреч явно на стороне "Челси" — "Вест Хэм" не побеждал на их поле с 2019 года, а в последних четырех матчах потерпел поражения с общим счетом 1:11. Однако нынешнее состояние "синих" и тактическая подготовка Поттера могут помочь гостям прервать эту серию.

Ожидаем, что "Вест Хэм" сможет зацепиться за очки, поэтому ставка на Х2 (коэффициент до 3.20) выглядит перспективно. Для подстраховки можно рассмотреть фору +1,5 на гостей (коэффициент до 1.95).


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