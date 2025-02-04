«Зенит» предложил 15 млн евро за хавбека сборной Португалии

Дата публикации: 04-02-2025

Ресурс «Sabah» утверждает, что «Зенит» хочет подписать Жедсона Фернандеша, принадлежащего «Бешикташу». За полузащитника было предложено 15 млн евро. Турков данная сумма не устроила. В «Бешикташе» хотят выручить с продажи своего футболиста не менее 20 миллионов.



Примечательно, что Жедсон мог оказаться в составе «Зенита» раньше. Летом и осенью 2024 года петербуржцы пытались договориться по условиям его перехода, но оформить трансфер португальца так и не удалось.



В 31 матче текущего сезона хавбек отличился 8 раз и отдал 2 голевые передачи. Соглашение Жедсона с «Бешикташем» истекает в середине 2027 года.



Рыночный ценник на 26-летнего исполнителя равняется 17 млн евро (данные с портала «Transfermarkt»).