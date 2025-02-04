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«Спартак» может избавиться от своего легионера ради трансфера Гарсии

Дата публикации: 04-02-2025

В «Спартаке» могут отказаться от услуг Миэнти Абены в ближайшее время. Соглашение с суринамцем расторгнут досрочно, чтобы освободить место для другого легионера. Об этом пишет ресурс «Metaratings».

Москвичи планируют заполучить Леви Гарсию. Однако в случае подписания форварда АЕКа клубу придется расстаться с кем-то из легионеров, чтобы освободить место в заявке исходя из условий действующего лимита РПЛ на иностранных футболистов.

«Красно-белые» пытаются продать Хесуса Медину, но пока сделать это не удается. Если парагваец останется в «Спартаке», то соглашение с Абеной придется расторгнуть.

Отмечается, что продать суринамца не удастся, поскольку в этом сезоне он уже выступал за 2 клуба («Спартак» и «Ференцварош»). Единственным вариантом для «красно-белых» будет расторжение контракта и компенсация финансовых потерь Абене.

Ранее столичный клуб расторг соглашение с Шамаром Николсоном.

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