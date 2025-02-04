Ольмо восстановился и готов сыграть против «Валенсии»

Дата публикации: 04-02-2025

Дани Ольмо оправился после повреждения и готов выйти на поле, пишет Елена Кондис. Сообщается, что хавбек появится в заявке «Барселоны» на встречу против «Валенсии» в рамках Кубка страны, которая запланирована на 6-е февраля.



Напомним, Ольмо не играл с 18-го января из-за травмы.



Цвета каталонцев атакующий полузащитник защищает с лета 2024 года. Его переход обошелся «Барселоне» в 55 000 000 евро.



В нынешнем сезоне в активе 26-летнего испанца 18 встреч в футболке «сине-гранатовых», в которых он отметился 6 забитыми мячами и 3 результативными передачами.



Ориентировочная стоимость Ольмо – 60 млн евро (Transfermarkt.de).



Трудовые отношения полузащитника с «Барсой» действуют до середины 2030 года.