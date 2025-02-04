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Ольмо восстановился и готов сыграть против «Валенсии»

Дата публикации: 04-02-2025

Дани Ольмо оправился после повреждения и готов выйти на поле, пишет Елена Кондис. Сообщается, что хавбек появится в заявке «Барселоны» на встречу против «Валенсии» в рамках Кубка страны, которая запланирована на 6-е февраля.

Напомним, Ольмо не играл с 18-го января из-за травмы.

Цвета каталонцев атакующий полузащитник защищает с лета 2024 года. Его переход обошелся «Барселоне» в 55 000 000 евро.

В нынешнем сезоне в активе 26-летнего испанца 18 встреч в футболке «сине-гранатовых», в которых он отметился 6 забитыми мячами и 3 результативными передачами.

Ориентировочная стоимость Ольмо – 60 млн евро (Transfermarkt.de).

Трудовые отношения полузащитника с «Барсой» действуют до середины 2030 года.

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