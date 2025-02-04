Нойер продлил контракт с «Баварией» до лета 2026 года

Дата публикации: 04-02-2025

Многолетний капитан «Баварии» Мануэль Нойер продолжит защищать ворота мюнхенской команды. По информации пресс-службы «красных», стороны пролонгировали действующий договор до лета 2026 года.



«Мне все еще нравится играть в футбол, и я по-прежнему хочу быть частью «Баварии», чтобы вместе добиваться новых целей», - сказал 38-летний голкипер после заключения сделки.



Нойер является воспитанником «Шальке». В «Баварии» он оказался в далеком 2011 году и с тех провел за клуб 547 матчей, в которых пропустил 450 голов (258 раз сыграл «на ноль»). Вместе с мюнхенцами Мануэль стал обладателем почти 30 различных трофеев.



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