Источник: «Динамо» купило защитника сборной Парагвая

Дата публикации: 04-02-2025

Московское «Динамо» пополнилось правым защитником аргентинского «Лануса». Речь идет о Хуане Касересе. Такой информацией поделился журналист Уриэль Лугт.



По словам источника, клуб РПЛ заплатил за представителя сборной Парагвая 3,4 млн евро. Трудовое соглашение 24-летнего футболиста с «бело-голубыми» будет действовать до середины 2029 года.



Хуан выступал за «Ланус» с марта 2023-го на правах аренды, после чего в январе 2025 года стал полноценным игроком команды из Буэнос-Айреса. Всего за «гранатовых» защитник сыграл 67 матчей (1 гол и 4 ассиста).



Рыночный ценник на Касереса равняется 1 млн евро.