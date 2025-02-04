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Источник: «Динамо» купило защитника сборной Парагвая

Дата публикации: 04-02-2025

Московское «Динамо» пополнилось правым защитником аргентинского «Лануса». Речь идет о Хуане Касересе. Такой информацией поделился журналист Уриэль Лугт.

По словам источника, клуб РПЛ заплатил за представителя сборной Парагвая 3,4 млн евро. Трудовое соглашение 24-летнего футболиста с «бело-голубыми» будет действовать до середины 2029 года.

Хуан выступал за «Ланус» с марта 2023-го на правах аренды, после чего в январе 2025 года стал полноценным игроком команды из Буэнос-Айреса. Всего за «гранатовых» защитник сыграл 67 матчей (1 гол и 4 ассиста).

Рыночный ценник на Касереса равняется 1 млн евро.

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