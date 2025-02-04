«Монако» арендовал хавбека «Бешикташа»

Дата публикации: 04-02-2025

Али Эль-Мусрати продолжит карьеру в чемпионате Франции.



«Монако» посредством официального сайта объявил о том, что ливийский полузащитник «Бешикташа» присоединился к их команде на правах аренды. При желании «монегаски» смогут выкупить контракт 28-летнего футболиста после завершения сезона.



По информации СМИ, клуб Лиги 1 заплатил за аренду Али 1 000 000 евро.



Примечательно, что Эль-Мусрати примкнул к стамбульцам прошлым летом. Его трансфер из «Браги» оценивается в 11 млн евро.



В нынешней кампании на счету опорника 24 поединка за «Бешикташ». В них он стал автором 2 забитых мячей.



«Монако» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 37 очков после 20 сыгранных матчей.