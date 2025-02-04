«Ман Сити» нашел замены Де Брейне и Уокеру и готов потратить 200 млн евро на новых игроков

Дата публикации: 04-02-2025

«El Nacional» информирует, что состав «Манчестер Сити» могут пополнить сразу 2 футболиста «Байера». «Горожане» хотят заполучить Джереми Фримпонга и Флориана Вирца.



Последнего в английском клубе рассматривают в качестве замены Кевину Де Брейне, карьера которого может продолжиться в Саудовской Аравии. На Вирца также претендуют и другие европейские гранды. Сам хавбек хотел бы стать частью проекта Хосепа Гвардиолы, что может помочь в осуществлении трансфера.



Фримпонга «горожане» планируют подписать на позицию Кайла Уокера, отправившегося в аренду в «Милан».



На трансферы игроков «Байера» англичане готовы потратить 200 000 000 евро.



В 32 играх этого сезона Вирц отличился 15 раз и сделал 11 ассистов. Ценник на него составляет 140 млн евро. Фримпонг в 31 встрече отметился 3 голами и 10 ассистами. «Transfermarkt» оценивает нидерландца в 50 миллионов евро.