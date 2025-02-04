«Милан» арендовал Соттиля из «Фиорентины»

Дата публикации: 04-02-2025

«Милан» арендовал Риккардо Соттиля, права на которого принадлежат «Фиорентине». В соглашении предусмотрена возможность выкупа крайнего нападающего. В составе «россонери» 25-летний футболист будет играть под 99-м номером. Информацией поделилась пресс-служба «Милана».



Соттиль обучался футболу в системе «Торино». «Фиалки» выкупили контракт Риккардо в 2016 году, заплатив за него 0,5 млн евро. При этом «Фиорентина» дважды отдавала Соттиля в аренду (в «Пескару» и «Кальяри»).



В текущем сезоне вингер провел 18 встреч в Серии А, отметившись в них 1 забитым мячом и 2 результативными пасами.



Трансферная стоимость Соттиля равняется 6 млн евро («Трансфермаркт»). Трудовой договор 25-летнего итальянца с «Фиорентиной» действует до июня 2027 года.