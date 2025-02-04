Батшуайи перешел из «Галатасарая» в «Айнтрахт»

Дата публикации: 04-02-2025

Карьера Миши Батшуайи продолжится в «Айнтрахте». Ранее бельгиец защищал цвета «Галатасарая». С немецкой командой нападающий заключил соглашение до 2027 года.



«Батшуайи выделяется не только бомбардирскими показателями, но и богатым опытом. Он успел поиграть практически во всех ведущих чемпионатах, в том числе в Бундеслиге. Миши вынослив и отлично ведет себя в боевой обстановке. Уверен, что ему удастся быстро занять ключевую роль в нашем клубе», - публикует заявление Маркуса Креше, являющегося членом совета директоров «Айнтрахта», пресс-служба франкфуртского клуба.



В сезоне-2024/25 в активе бельгийца 30 встреч за «Галатасарай» (7 голов, 2 результативные передачи). Transfermarkt.de оценивает 31-летнего Батшуайи в 7 000 000 евро.