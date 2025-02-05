Криштиану Роналду: "Я величайший футболист в истории"

Дата публикации: 05-02-2025

Португальский форвард "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что считает себя лучшим игроком всех времен.

"Я лучший бомбардир, самый совершенный. Величайший в истории? Думаю, да, я не видел никого лучше себя. Я говорю это от чистого сердца", – приводит слова Роналду Marca.

5 февраля нападающему исполнится 40 лет. Он выступает за "Аль-Наср" с января 2023 года. 31 января Роналду стал первым футболистом в истории, одержавшим 700 побед на высшем клубном уровне.

Ранее португалец играл за "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", "Реал Мадрид" и "Спортинг". В составе сборной Португалии он провел 215 матчей и забил 105 голов.