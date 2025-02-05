"Леганес" - "Реал Мадрид". Прогноз на матч Кубка Испании 5 февраля

Дата публикации: 05-02-2025

Скромный "Леганес" уже однажды выбивал "Реал" из Кубка Испании. В среду он попробует повторить этот успех.

В Ла Лиге клубу из пригорода Мадрида ни разу не удавалось обыграть "сливочных" – в девяти матчах семь поражений и лишь две ничьи. Однако в Кубке Короля история была иной.

В 2018 году команды встречались на той же стадии турнира, и тогда "Леганес" сумел сенсационно пройти "Реал". Проиграв дома 0:1, команда сумела взять реванш на "Сантьяго Бернабеу" (2:1), воспользовавшись тогдашним правилом гостевого гола.

В кубковых турнирах аутсайдеры нередко создают сенсации, и "Леганес" уже доказал свою способность обыгрывать топ-клубы. В нынешнем сезоне команда уже одержала победы над "Барселоной" и "Атлетико" (по 1:0). Кроме того, "Реал" сейчас не выглядит непобедимым, что подтвердил его недавний проигрыш "Эспаньолу" в Ла Лиге.

Поэтому рискнем предположить проход "Леганеса" (коэффициент – 4.10). Тем, кто не готов на такую ставку, можно рассмотреть тотал голов меньше 2.5 (коэффициент – до 2.10), ведь хозяева наверняка сыграют в оборонительный футбол.



