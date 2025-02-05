"Ньюкасл" - "Арсенал". Прогноз на матч Кубка английской лиги 5 февраля

Дата публикации: 05-02-2025

Европейская кубковая неделя продолжается, и настало время полуфиналов Кубка английской лиги. В первом поединке "Арсенал" отправится на "Сент-Джеймс Парк", где его ждет противостояние с "Ньюкаслом".

Хотя Кубок английской лиги уступает в престижности Кубку Англии, его победитель получает путевку в Лигу конференций, что добавляет турниру значимости. Да и сама афиша этого матча делает его крайне интересным.

Это вторая встреча соперников в рамках полуфинала. В первом поединке, состоявшемся 7 января, "Ньюкасл" одержал уверенную победу 2:0, благодаря голам Александера Исака и Энтони Гордона. Такой результат дает "сорокам" серьезное преимущество перед ответной игрой.

Однако "Арсенал" сейчас на ходу. Команда Микеля Артеты выиграла четыре матча подряд во всех турнирах, а недавний разгром "Манчестер Сити" (5:1) стал настоящей демонстрацией силы. "Канониры" пребывают в отличной форме и готовы бороться за выход в финал.

В связи с этим предлагаем такие варианты ставок:

🔹 Победа "Арсенала" с подстраховкой (фора 0) – коэффициент около 1.6

🔹 Общий тотал голов больше 2.5 – коэффициент около 1.8