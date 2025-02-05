"Милан" - "Рома". Прогноз на матч Кубка Италии 5 февраля

Дата публикации: 05-02-2025

В среду состоится второй четвертьфинал Кубка Италии, в котором "Милан" примет на своем поле "Рому". Обе команды находятся по соседству в турнирной таблице Серии А, что добавляет интриги этому противостоянию.

Прошедшие выходные выдались непростыми для обоих клубов. "Россонери" провели напряженное миланское дерби против "Интера", завершившееся ничьей 1:1. В то же время "Рома" сыграла дома с лидером чемпионата "Наполи", также разойдясь миром 1:1. Интересно, что их единственная встреча в текущем сезоне (29 декабря) завершилась с тем же счетом.

Кроме того, римляне не проигрывают "Милану" уже три матча подряд – помимо декабрьской ничьи, они дважды обыгрывали "россонери" в прошлогодней Лиге Европы, причем в матчах на вылет.

С учетом кубкового формата игры стоит обратить внимание на низовую ставку:

🔹 Тотал меньше 2,5 – коэффициент 1.9-1.95.

Также можно рассмотреть более рискованный вариант:

🔹 Ничья – коэффициент 3.55-3.6.



