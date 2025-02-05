Алеррандро близок к переходу в ЦСКА

Дата публикации: 05-02-2025

Агент Карлос Майнберг Нето, работающий с Алеррандро, дал комментарии на тему возможного перехода своего клиента в ЦСКА.



«Действительно, Алеррандро в ближайшее время пройдет медицинское обследование перед переходом в ЦСКА», - публикует заявление агента «Чемпионат».



Подробности возможного трансфера ранее появились в Telegram-канале «Убойная_сила». Сообщалось, что за Алеррандро москвичи заплатят 6 млн евро и еще 10% от данной суммы в качестве комиссии. Зарплата форварда в «армейском» клубе составит 1,5 млн евро за сезон.



Правами на 25-летнего футболиста владеет «Ред Булл Брагантино», с которым его связывают трудовые отношения до конца 2026 года. В прошлом сезоне Алеррандро был арендован «Виторией», в составе которой отличился 21 раз и сделал 7 ассистов в 52 играх.



Рыночный ценник на бразильца составляет 4 млн евро («Transfermarkt»).